Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 в итальянском Неаполе.

Как сообщает Федерация дзюдо Азербайджана, спортсмен, выступавший в весовой категории 66 кг, победил на пути к финалу Кристиана Бутучини (Хорватия), Алекси Ренара (Франция) и Гагика Мартиросяна (Украина).

В решающей встрече дзюдоист одержал победу иппоном над представителем Нидерландов Йохемом ван Хартеном и завоевал звание чемпиона Европы.

Ислам Рагимов завоевывает звание чемпиона Европы U-23 второй год подряд. Примечательно, что и в 2025 году он одолел в финале нидерландца ван Хартена.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 275 дзюдоистов из 36 стран.