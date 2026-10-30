В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля среди футболистов до 15 лет.

Организованное в Baku Crystal Hall мероприятие началось с художественной программы, передает АПА.

Танцоры в национальных костюмах выступили с различными композициями. Также были продемонстрированы массовые танцевальные номера и сценические выступления с участием многочисленных исполнителей.

Турнир, который проводился впервые, собрал в Баку юных футбольных талантов из 189 национальных ассоциаций-членов FIFA. За главный приз турнира поборются сборные Чехии и Испании. Финал дивизиона А проходит в Baku Crystal Hall.