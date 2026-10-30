На одном из самых опасных участков российско-украинского фронта произошло то, чего давно не удавалось добиться большой дипломатии. Военные прекратили огонь, сапёры начали разминировать дороги, а представители Москвы и Киева согласовали совместную гуманитарную операцию. И за этой неожиданной передышкой стоит женщина, которую прежде редко воспринимали как самостоятельного участника международной политики, — Мелания Трамп.

У жителей Алешек Херсонской области появилась надежда выбраться из города, превратившегося за четыре года войны в ловушку.

До российского вторжения здесь проживали около 24 тысяч человек. Сегодня, по оценкам Белого дома, осталось не более двух тысяч, преимущественно старики и около 50 детей. После разрушения Каховской ГЭС в 2023 году вода затопила почти 90 процентов территории города. Затем пришли новые испытания: обстрелы, беспилотники, отсутствие электричества, нехватка лекарств и продовольствия.

С мая регулярные поставки продуктов фактически прекратились. Люди выживали благодаря скудным запасам, огородам и помощи, которую удавалось доставить. Попытки покинуть город нередко превращались в смертельно опасное путешествие по заминированным дорогам.

Казалось, в большой политике до судьбы этих людей никому нет дела. Однако именно Алешки неожиданно оказались в центре внимания Вашингтона.

Но как Мелании удалось добиться согласия двух воюющих государств?

Ответ следует искать в августе 2025 года. Тогда Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске передал российскому президенту личное письмо супруги. Мелания просила содействовать возвращению детей, разлучённых с семьями в результате войны.

Путин ответил письменно. Так возник отдельный канал связи, по которому впоследствии обсуждались конкретные гуманитарные вопросы. По данным Белого дома, благодаря шести операциям удалось воссоединить с семьями 34 ребёнка.

Этот опыт оказался решающим. В сентябре 2026 года, во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Мелании рассказали о бедственном положении жителей Алешек. Первая леди решила воспользоваться уже налаженными контактами.

Пока политики продолжали обмениваться обвинениями, её представители обсуждали с Москвой и Киевом куда более приземлённые вопросы: где пройдут гуманитарные колонны, кто обеспечит их безопасность, какие дороги необходимо разминировать и как организовать эвакуацию.

Хотя содействовать урегулированию кризиса пытался и папа римский Лев XIV, в Кремле, комментируя достигнутое соглашение, особо отметили заслуги именно Мелании Трамп.

23 октября Белый дом объявил о достижении соглашения. Непосредственное согласование операции взяли на себя российский омбудсмен Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. А уже 27 октября, на два дня раньше первоначально объявленного срока, в районе Алешек вступил в силу режим прекращения огня. Его действие рассчитано до 1 ноября.

Война не остановилась: за пределами согласованной территории продолжаются боевые действия. Но для людей, месяцами живших под угрозой обстрелов, даже несколько дней тишины означают необычайно много.

К 29 октября разминирование согласованных маршрутов завершилось. Гуманитарную колонну подготовили к отправке. Сегодня, 30 октября, она направилась к Алешкам с продовольствием, питьевой водой, медикаментами и другими необходимыми грузами.

Операция привлекла широкое международное внимание. За её ходом следят около 50 журналистов из разных стран, включая США, Францию, Италию, Россию и Украину. Четверо представителей американского телеканала Newsmax получили эксклюзивную возможность освещать происходящее непосредственно на месте.

Присутствие журналистов имеет особое значение. Соглашение предусматривает добровольную эвакуацию, причём жители должны самостоятельно решать, куда отправиться — на территорию Украины или России. Насколько свободным окажется этот выбор в условиях оккупации, ещё предстоит оценить. Сама Мелания рассчитывает, что международное наблюдение поможет обеспечить соблюдение договорённостей.

В Вашингтоне её роль уже называют исключительным посредничеством. Благодарность выразили и представители обеих воюющих сторон, хотя подобное единодушие сегодня встречается крайне редко.

Гуманитарная миссия, конечно же, не разрешит территориальных споров и не устранит глубокого недоверия между Москвой и Киевом. Но произошедшее в Алешках заслуживает внимания хотя бы потому, что впервые за долгое время противоборствующие стороны сумели согласовать конкретные действия ради спасения мирных жителей.

Впереди главное испытание — выполнение взятых обязательств. Продовольствие и лекарства должны дойти до нуждающихся, а желающие покинуть город — получить такую возможность без принуждения и угроз. Если план сработает, Алешки станут не просто спасённым городом, а прецедентом: доказательством того, что даже посреди этой войны можно договориться хотя бы о человеческой жизни.

Для тех, кто четыре года прожил в осаде, большая политика давно утратила смысл. Они не ждут мирных формул и дипломатических прорывов. Им нужно куда меньшее и куда большее одновременно: проснуться без страха, что следующий день окажется последним. И если Мелания Трамп сумеет подарить им хотя бы это, её инициатива переживёт любые политические декларации.