Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 млрд долларов, увеличившись за год на 4,3 млрд. Этой информацией сегодня поделился председатель Центрального банка Талех Кязымов, отметив, что накопленных средств хватит для покрытия импорта товаров и услуг в течение 40 месяцев. Согласитесь, что озвученные цифры впечатляют своими масштабами. Но за ними стоит не только нынешняя финансовая стабильность страны, но и путь, который Азербайджан прошёл с первых лет независимости.

В том, что Талех Кязымов сообщил эту новость именно сегодня, есть некий символизм. Дело в том, что ровно 28 лет назад – именно 29 октября 1998 года – в Анкаре была подписана декларация, ставшая важным шагом к строительству нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Тогда перед Азербайджаном стояла задача, как вывести свою нефть на мировые рынки и превратить природные запасы в реальные доходы. Сегодня спустя почти три десятилетия страна располагает десятками миллиардов долларов резервов.

А ведь в конце девяностых перспектива эффективности БТД была весьма туманной. Проект вызывал споры, требовал огромных вложений и договорённостей между несколькими государствами. Нашлось немало скептиков, которые ставили под большое сомнение судьбу нефтепровода. И в этих условиях предстояло доказать, что строительство трубопровода через Азербайджан, Грузию и Турцию оправдано не только с политической, но и с экономической точки зрения.

Для Баку вопрос был архиважным. После восстановления независимости стране требовалось научиться самостоятельно распоряжаться своими природными богатствами. Нефть нужно было не только добывать, но и доставлять покупателям, не ставя экспорт в полную зависимость от чужих решений. Без надёжного выхода на международные рынки даже самые богатые месторождения не могли раскрыть свой потенциал.

В этом контексте Анкарская декларация придала проекту важную политическую поддержку. В 2002 году началось строительство нефтепровода, а в 2006-м по нему пошла первая нефть. Каспийское сырьё получило прямой выход к Средиземному морю через турецкий порт Джейхан. Реализация проекта БТД помогла Азербайджану укрепить связи с международными партнёрами, расширить экспорт и занять своё место в мировой нефтяной торговле. Страна получила не просто трубопровод, а важный инструмент экономической независимости.

И чтобы понять, насколько далеко Азербайджан продвинулся за прошедшие 28 лет, нужно наглядное сравнение. Так, по данным Международного валютного фонда, в конце 1998 года международные резервы страны составляли всего около 449 млн долларов. Нынешние стратегические резервы в 89,4 млрд долларов примерно в 199 раз больше. Разрыв более, чем внушительный, тем более для такого небольшого государства как Азербайджан.

Естественно, внушительность данной «финансовой подушки» нельзя приписать одному нефтепроводу. Свою роль сыграли развитие добычи нефти и газа, расширение экспорта, мировые цены на энергоносители и управление доходами. В 1999 году был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджана, позволивший аккумулировать часть нефтегазовых поступлений на долгосрочную перспективу.

Но большие резервы — это ещё не окончательный ответ на вопрос об экономическом будущем. Они позволяют стране увереннее переживать падение нефтяных цен, внешние потрясения и перебои в международной торговле. Возможность оплачивать импорт в течение 40 месяцев даёт серьёзный запас прочности. Однако «финансовая подушка» помогает выдержать кризис, но не отменяет зависимость от причин, которые к нему привели.

Именно поэтому сегодня важно смотреть не только на то, сколько Азербайджан накопил, но и на то, что он сможет создать благодаря этим средствам. Нефть дала стране капитал и возможность развивать инфраструктуру. Но запас углеводородов не вечен. Для устойчивости экономики необходимо направить часть этого преимущества на развитие ненефтяного сектора, который не находится в критической зависимости от ценовых перепадов на мировом энергетическом рынке.

И здесь Азербайджану может помочь опыт Норвегии. Она не отказалась от добычи нефти и газа, но решила использовать доходы так, чтобы сохранить богатство для будущих поколений. Созданный в 1990 году нефтяной фонд инвестирует средства по всему миру, распределяя их между различными активами. Это позволяет стране не привязывать всё своё благополучие к текущим доходам от продажи сырья.

Для Азербайджана важен не столько сам норвежский механизм, сколько его основная идея. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, туризм и другие ненефтяные отрасли должны становиться полноценными участниками экономики, а не оставаться придатком к нефтегазовому сектору.

Очевидно, что ожидать результата здесь и сейчас было бы наивно. Большие резервы сами по себе не создают новые производства и не гарантируют роста производительности. Важно, чтобы вложенные средства приносили долгосрочный результат: появлялись рабочие места, развивались технологии, увеличивался экспорт товаров и услуг, а у людей становилось больше возможностей работать в разных отраслях. Именно по этим результатам нужно будет судить о том, насколько эффективно страна распоряжается заработанным на нефти богатством.

В этом и заключается символизм 29 октября. В 1998 году Азербайджан сделал важный шаг к тому, чтобы его нефть получила надёжный выход на мировой рынок. Спустя 28 лет страна располагает резервами в 89,4 млрд долларов.

Теперь перед Азербайджаном стоит задача другого масштаба. Если в конце 90-х годов прошлого века нужно было обеспечить нефти дорогу к покупателю, то сегодня необходимо обеспечить экономике будущее за пределами нефтяного «зонтика». Азербайджан уже доказал, что способен реализовывать масштабные энергетические проекты и превращать природные ресурсы в серьёзные финансовые возможности.

Сегодня же, как было отмечено выше, необходимы практические шаги, чтобы эти средства работали на другую ветвь экономики. Ведь конечный успех измеряется не только тем, сколько страна добывает и сколько у нее в резервах, но и тем, что она умеет создавать за счёт заработанного.