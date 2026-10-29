Прошедший накануне в Москве VIII саммит Форума стран — экспортёров газа можно было бы назвать очередным, пусть и важным мероприятием международной энергетической повестки, если бы не одно обстоятельство. В условиях дефицита предложения производители, которые, казалось бы, должны использовать ситуацию для укрепления собственных позиций, говорили о сотрудничестве. И это отнюдь не дань протоколу.

Встреча состоялась перед началом зимнего сезона в Северном полушарии, когда европейские запасы остаются ниже обычного, азиатские покупатели увеличивают закупки, а нарушения поставок с Ближнего Востока поддерживают высокие цены. При этом положение производителей существенно различается. Одни располагают ресурсами, но сталкиваются с ограничениями экспорта, другие наращивают поставки и занимают освободившиеся рынки. Поэтому готовность договариваться зависит от того, какую выгоду каждая сторона рассчитывает получить.

Особенно тревожная ситуация складывается на европейском рынке. К 21 октября газовые хранилища ЕС были заполнены примерно на 75%, а 26 октября цена газа достигала 97,50 евро за мегаватт-час — максимума с конца 2022 года. Сократив закупки российского трубопроводного газа, Европа стала больше зависеть от СПГ. Однако на те же партии претендуют азиатские покупатели, вынужденные искать замену поставкам с Ближнего Востока. В результате европейцам приходится платить больше, что увеличивает расходы населения и бьёт по промышленности.

И здесь внимание привлекло заявление президента России Владимира Путина. Он назвал Азербайджан надёжным партнёром и сообщил о переговорах с Баку по расширению газового сотрудничества. Более того, говоря о поставках обеих стран в Турцию, Путин подчеркнул, что Москва не считает Баку конкурентом. Подробностей он не раскрыл, однако ранее SOCAR уже заявляла о заинтересованности в возобновлении закупок российского газа.

Опыт такого сотрудничества есть. В 2015 году российский газ закупал Гарадагский метанольный завод, ныне входящий в SOCAR. Тогда поставки прекратились, поскольку падение цен на метанол сделало производство при существующей стоимости сырья убыточным. Если сейчас стороны согласуют выгодную закупочную цену, использование российского газа в газохимии могло бы высвободить часть азербайджанских объёмов для экспорта. Для Москвы это дополнительный сбыт, для Баку — возможность больше зарабатывать на собственных ресурсах. Пока такая схема не подтверждена, но она показывает, как могут совпадать интересы конкурирующих поставщиков.

Однако расширение поставок требует уверенности в будущем спросе. С этим связаны заявления министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова о необходимости постоянных инвестиций в добычу и транспортную инфраструктуру, согласования ресурсов, маршрутов и рынков сбыта. Он также подчеркнул значение доверия и международного сотрудничества. Производителям нужны гарантии продаж для окупаемости вложений, а покупателям — приемлемые цены и условия, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства.

Именно здесь нынешнее преимущество экспортёров обнаруживает свою слабую сторону. Дорогой газ приносит дополнительный доход, пока потребитель способен за него платить. Затем предприятия начинают сокращать производство, электростанции переходят на другое топливо, а государства ускоряют поиск альтернатив. Если покупатель вложился в замену газа, вернуть его будет сложно даже после снижения цен. Особенно это касается Европы, где потребление уже сократилось.

Поэтому поддержка долгосрочных контрактов и согласование действий при перебоях отвечают интересам самих производителей. Вместе с тем ожидать превращения ФСЭГ во вторую ОПЕК пока не приходится. Различия между участниками, зависимость поставок от инфраструктуры и действующих договоров затрудняют совместное регулирование добычи. Но отсутствие координации тоже несёт риски. Стремление всех производителей одновременно расширять продажи может привести к избытку мощностей и падению цен, а недостаток инвестиций — к новому дефициту. Общие механизмы необходимы, чтобы такие колебания не подрывали планы обеих сторон.

Как отмечал Ильхам Алиев в интервью Euronews, высокие цены на нефть не приносят экспортёрам однозначной выгоды. Дополнительные доходы могут сопровождаться потерями от вложений на финансовых рынках из-за общей нестабильности. Для газовой отрасли к этому добавляется опасность утраты спроса. Поэтому экономический смысл сотрудничества между конкурентами заключается в том, чтобы сохранять возможность зарабатывать, не заставляя покупателей отказываться от их товара.