Национальный форум НПО Азербайджана призвал привлечь к ответственности виновных в ракетных ударах по Барде и Гараюсифли в октябре 2020 года, жертвами которых стали 27 мирных жителей.

В заявлении организации отмечается, что 27–28 октября 2020 года, во время второй Карабахской войны, вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по азербайджанскому городу Барда и селу Гараюсифли. В результате атак погибли 27 человек, в том числе женщины и дети, более 70 получили ранения. Жилым домам и гражданской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

«Мы, представители гражданского общества Азербайджана, с глубокой скорбью и уважением чтим память жертв этой трагедии и решительно осуждаем атаки на мирное население», – говорится в заявлении.

Форум назвал Бардинскую трагедию тяжким преступлением, вновь показавшим важность защиты гражданских лиц во время войны. Авторы обращения напомнили, что международное гуманитарное право, в том числе Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям и Римский статут, запрещает преднамеренные нападения на гражданское население.

«Мы считаем, что атакам в Барде, повлекшим гибель мирных жителей, должна быть дана объективная оценка в рамках международного права, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – заявили представители организации.

Они также призвали международное сообщество занять принципиальную позицию в отношении Бардинской трагедии и других нападений на мирных жителей во время войны.

«Грубые нарушения права невинных людей на жизнь не должны быть забыты. Необходимо последовательно добиваться защиты прав жертв и восстановления справедливости», – говорится в обращении.

Отдельно представители гражданского общества Азербайджана обратились к гражданскому обществу Армении, призвав к солидарности в защите прав человека, признании исторических фактов и установлении прочного мира.