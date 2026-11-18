Итоговая декларация IV Международной конференции по проблеме пропавших без вести, прошедшей в Баку 7–10 октября 2026 года, распространена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Документ был подготовлен в рамках Бакинского диалога и направлен Постоянным представительством Азербайджана при ООН 27 октября. Он зарегистрирован под обозначением A/81/462–S/2026/849.

В декларации отражены вопросы установления судьбы пропавших без вести в результате вооружённых конфликтов, защиты права их семей получать информацию, обмена данными о захоронениях, а также обнаружения, идентификации и возвращения останков.

Участники призвали государства и международные организации расширять сотрудничество, применять современные судебно-экспертные методы и технологии. Отдельно отмечена необходимость содействия ООН в создании специального международного механизма по решению проблемы пропавших без вести.