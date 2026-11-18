В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах в связи с ожидаемой 19 ноября ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы, Гусаре в соответствии с желтым предупреждением будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.