Азербайджан экстрадировал в Узбекистан гражданина этой страны Музаффара Махмудова, которого разыскивали по обвинению в ряде экономических преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Махмудову вменяют уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере, нарушение правил торговли и оказания услуг, повлекшее ущерб в особо крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями в негосударственных коммерческих и других организациях.

Мужчину объявили в международный розыск, а в сентябре этого года его нашли и задержали на территории Азербайджана. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос узбекской стороны об экстрадиции на основании Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».

Махмудова передали компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы азербайджанского Минюста.