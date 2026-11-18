В Азербайджане в ходе полицейских операций задержали восемь человек и изъяли более 104 кг наркотиков и 8 070 таблеток с содержанием запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Операции прошли в Баку, Гяндже, Абшеронском, Гобустанском и Сальянском районах. Задержаны восемь человек, в том числе гражданин Ирана.

По данным следствия, подозреваемые занимались распространением наркотиков, которые контрабандой доставляли в Азербайджан по указанию наркоторговцев, находящихся за рубежом.

По фактам возбудили уголовные дела. Суд отправил всех задержанных под арест.