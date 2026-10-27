Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

«Мы действительно наблюдаем очень высокий уровень солидарности, взаимопонимания и уважения. Все мы объединены вокруг наших национальных идей, одной из которых является азербайджанство. Это сплачивает все народы Азербайджана».

Подчеркнув, что это единство проявилось на самых сложных этапах нашей истории независимости, глава государства отметил, что во время военной агрессии и оккупации Азербайджана со стороны Армении, в том числе во время Второй Карабахской войны, представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак.

«Это – символ нашей победы», — добавил президент.

Президент Ильхам Алиев в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий от оккупации.

Глава государства заявил, что, опираясь на Устав ООН и собственное право на самооборону, Азербайджан освободил свои земли, которые на протяжении многих лет находились под оккупацией.

«Мы восстановили международное право и справедливость. Мы собственными силами обеспечили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году», — отметил президент Азербайджана.

Напомнив, что он неоднократно заявлял об отсутствии внутренних рисков в Азербайджане, глава государства сказал: