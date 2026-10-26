В мобильное приложение AzParking внесен ряд изменений, направленных на повышение удобства водителей и упрощение процесса парковки.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), обновления разработаны на основе обращений и предложений пользователей, а также анализа повседневного использования приложения.

В новой версии AzParking появилась функция подтверждения выбранной парковочной зоны перед началом парковочной сессии. Это позволит сократить количество ошибок на перекрестках, где рядом расположены парковочные места с разными тарифами.

Кроме того, при потере интернет-соединения приложение будет сразу уведомлять пользователя и предоставлять возможность повторной проверки подключения.

Еще одним нововведением стала система предупреждений о расположенных поблизости парковочных местах, предназначенных для служебного транспорта. Это поможет водителям избежать неправильной парковки.

Теперь пользователи также смогут отслеживать активную парковочную сессию непосредственно с экрана блокировки смартфона, не открывая приложение. Для более удобного поиска парковочных зон добавлена возможность переключения между стандартной картой и спутниковым изображением.

В AYNA отметили, что внедренные изменения позволят водителям быстрее и удобнее пользоваться парковочным сервисом, сократив количество необходимых действий.