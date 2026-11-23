Растущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы отмечена в докладах комитетов Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО), представленных на 72-й ежегодной сессии организации в Берлине.

Как сообщает представительство Азербайджана при НАТО, сессия проходила 20-23 ноября с участием делегаций 32 стран — членов альянса и государств-партнеров.

В работе сессии приняли участие делегация Милли Меджлиса в ПА НАТО во главе с депутатом Рамидом Намазовым, а также миссия Азербайджана при НАТО во главе с послом Джафаром Гусейнзаде.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы укрепления устойчивости союзников, борьбы с терроризмом, защиты подводной инфраструктуры, ускорения оборонных инноваций, трансатлантической энергетической безопасности, взаимодействия с Индией, роли парламентской дипломатии и оборонных закупок Украины в условиях войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также выступил на сессии, затронув вызовы, стоящие перед альянсом, необходимость увеличения оборонных расходов, укрепления оборонной промышленности, продолжения поддержки Украины и повышения устойчивости союзников.