США не ослабляли санкции против российской нефти, а возможные послабления касаются только дизельного топлива, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN.

«Послабления рассматриваются только в отношении дизельного топлива», — подчеркнул Райт.

По его словам, дополнительные поставки российского дизеля помогут снизить цены в Соединенных Штатах и других странах на фоне мирового дефицита этого топлива.