США не ослабляли санкции против российской нефти, а возможные послабления касаются только дизельного топлива, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN.
«Послабления рассматриваются только в отношении дизельного топлива», — подчеркнул Райт.
По его словам, дополнительные поставки российского дизеля помогут снизить цены в Соединенных Штатах и других странах на фоне мирового дефицита этого топлива.
«В мире наблюдается дефицит дизельного топлива, и президент (США Дональд) Трамп постоянно ищет способы снизить расходы американцев. Поэтому, если Россия сможет вывести на рынок дополнительные объемы дизельного топлива и экспортировать их, это пойдет на пользу американским потребителям. Это пойдет на пользу всему миру», — сказал министр.