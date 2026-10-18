Нельзя допустить, чтобы между Турцией и странами тюркского мира, прежде всего Азербайджаном, сеялись семена раздора, способные нанести ущерб братским отношениям и духовному единству между странами. Как сообщал ранее Haber Global, об этом заявил председатель Партии националистического движения (MHP), депутат парламента Девлет Бахчели. По его словам, от Эгейского моря до Каспия, от прошлого к будущему Турция и Азербайджан — два мощных государства.

«Перед лицом любых попыток, направленных на нанесение ущерба братским отношениям между двумя странами, крайне важно действовать на основе здравого смысла, взаимопонимания и коллективного разума. То, что Турция будет председательствовать в Организации тюркских государств, также является важной ответственностью и возможностью, порождёнными этими процессами. Отношения между Турцией и Азербайджаном являются одной из самых прочных опор этого процесса. Исторические, культурные и братские узы между двумя странами несут более глубокий смысл, чем политические процессы, и основываются на общей памяти и духовном единстве наших народов», — заявил Д. Бахчели.

Он заявил, что верит в то, что встреча Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ОТГ в очередной раз продемонстрирует незыблемую волю турецко-азербайджанского братства.

Это было одно из немногих, к сожалению, трезвых, взвешенных заявлений, прозвучавших из Турции. Увы, откровенно неуместных заявлений в адрес нашей страны прозвучало гораздо больше.

Это ошибочно и недопустимо в том числе и потому, что 15 июня 2021 года в Шуше президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию, которая подняла отношения двух стран на уровень союзничества и определила принципы, на которых оно должно строиться. В документе прямо закреплены уважение независимости и суверенитета обеих стран, невмешательство во внутренние дела и право каждого государства проводить самостоятельную внешнюю политику в защиту собственных национальных интересов.

Именно об этих положениях стоило бы вспомнить некоторым турецким политикам, журналистам и общественным деятелям, которые позволяют себе осуждать Азербайджан за развитие отношений с Израилем или критикуют решения азербайджанского Кабинета министров, в том числе касающиеся единой школьной формы. Союзнические отношения не означают, что одна страна получает право диктовать другой, с кем ей сотрудничать, какие решения принимать и как определять внутреннюю политику.

Азербайджан высоко ценит моральную и политическую поддержку Турции, в том числе в период восстановления своей территориальной целостности, однако эта признательность не отменяет государственного суверенитета и самостоятельности Баку. Более того, сама Шушинская декларация предусматривает, что военно-политическое сотрудничество двух стран должно отвечать их национальным интересам, а значит, союз строится на взаимной выгоде и уважении, а не на безусловном подчинении одной стороны другой.

Азербайджан не вмешивается во внутренние дела Турции и не требует от Анкары согласовывать с Баку каждое ее решение – и вправе ожидать такого же отношения к себе. Поэтому публичные попытки пристыдить Азербайджан за его внешнеполитические контакты или решения государственных органов противоречат самой логике документа, который призван укреплять доверие между двумя государствами.

Формула «одна нация – два государства» имеет смысл именно тогда, когда братство подкрепляется уважением к самостоятельности каждого из них, а не превращается в аргумент для давления и предъявления претензий. Если Анкара и Баку действительно намерены сохранять союзнические отношения, то лучший способ это делать – помнить не только о близости народов и общей истории, но и о чётко прописанном в Шушинской декларации принципе: у каждого союзника есть собственные национальные интересы, и оба обязаны их уважать.

Тем более что в Баку явно видят стремление Анкары отделить процесс нормализации турецко-армянских отношений от процесса окончательного урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Напомню, что совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года. Судя по всему, официальный Ереван решил искусственно затянуть вопрос подписания мирного соглашения с Азербайджаном, надеясь добиться открытия армяно-турецкой границы и восстановления турецко-армянских отношений гораздо раньше.

Последние действия турецкой стороны, как мы ранее уже писали, также говорят о такого же рода планах. Заметим, что это уже не первый случай, когда в Анкаре пытаются договориться с Ереваном, игнорируя интересы Азербайджана. Мы помним про «кризис флагов» между Турцией и Азербайджаном, который произошел в октябре 2009 года. Этот кратковременный, но острый дипломатический инцидент стал самым серьезным испытанием для отношений двух братских государств в XXI веке, временно нарушив знаменитый внешнеполитический принцип «одна нация – два государства».

Напомню, что 14 октября 2009 года в турецком городе Бурса проходил ответный футбольный матч между сборными Турции и Армении в рамках отборочного турнира ЧМ, на котором присутствовал армянский президент Серж Саргсян. Само приглашение в Турцию человека, чьи руки по локоть в крови азербайджанского народа, было шоком для общественности нашей страны и официального Баку. И это то, о чем стоит напомнить тем турецким политикам, которые обвиняют Азербайджан в отношениях с Израилем, который оказал нашей стране помощь в ходе 44-дневной войны не меньшую, чем Турция.

Им же стоит напомнить, что накануне матча в Бурсе турецкие власти запретили болельщикам приносить на стадион азербайджанские флаги. Более того, кадры, на которых турецкие полицейские отбирали флаги Азербайджана и выбрасывали их в урны, попали в интернет и СМИ, вызвав шквал возмущения в Азербайджане. Неудивительно, что уже на следующий день МИД Азербайджана вручил Турции официальную ноту протеста.

При этом, осознавая опасность долгосрочного раскола, обе стороны оперативно задействовали дипломатические каналы. Тогда президенты Ильхам Алиев и Абдуллах Гюль провели телефонные переговоры, охарактеризовав произошедшее как «досадное недоразумение». Далее глава МИД Турции Ахмет Давутоглу экстренно посетил Баку, где публично заверил, что интересы Азербайджана никогда не будут преданы Турцией, а азербайджанский флаг так же свят для турок, как и свой собственный. Турецкая сторона принесла извинения и пообещала наказать виновных в оскорблении флага в Бурсе.

«Кризис флагов» 2009 года показал Анкаре, что Баку обладает достаточным суверенитетом и жестко защищает свои национальные интересы. В результате «футбольная дипломатия» между Турцией и Арменией зашла в тупик (подписанные Цюрихские протоколы так и не были ратифицированы парламентом Турции), а союз Баку и Анкары впоследствии только укрепился, найдя свое максимальное выражение в ходе 44-дневной войны и в подписании исторической Шушинской декларации о союзничестве в 2021 году. Помня обо всем этом, я и выражаю надежду на то, что прогноз Д. Бахчели сбудется и встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ОТГ в очередной раз продемонстрирует незыблемую волю турецко-азербайджанского братства.