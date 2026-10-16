Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа и регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
Наджаф и Кристофоли прибыли в Узбекистан для участия в заседании Совета инвесторов в топливно-энергетической отрасли.
На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в энергетике, в том числе разработку углеводородных месторождений на плато Устюрт. Мирзиёев высоко оценил присоединение британской компании BP к этому масштабному проекту.
Также была подчеркнута важность продвижения новых проектов в нефтегазовом секторе, организации долгосрочных поставок и развития сети продаж нефти и нефтепродуктов.