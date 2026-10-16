Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах построить в стране вторую и третью атомные электростанции.

«Мы начали строительство первой атомной электростанции. У нас есть планы и по строительству второй, и третьей. Завтра мы обсудим вопрос строительства второй атомной электростанции с новыми партнёрами и инвесторами», — отметил Мирзиёев.

Первая АЭС Узбекистана возводится в Фаришском районе Джизакской области совместно с госкорпорацией «Росатом». Старт строительству первого энергоблока 4 июня 2026 года дали президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин.

Проект предусматривает комбинированную конфигурацию: два крупных энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый и два малых модульных реактора РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт. Общая установленная мощность станции составит 2110 МВт, ожидаемая годовая выработка — около 17,2 млрд кВт·ч.