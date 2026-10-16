Он называет себя самым обаятельным и привлекательным гидом страны, превращает экскурсии в симбиоз истории, юмора и политических дискуссий, и утверждает, что туристы нередко приезжают в Баку именно с целью участвовать в его турах. В интервью Minval Politika популярный гид Руфат Алиев рассказал, почему особенно хорошо понимает гостей из стран СНГ, как сложился его авторский подход к экскурсиям, зачем гиду разбираться в региональной политике и где проходит граница между шуткой и серьёзным разговором.

— Я Вас увидела в Инстаграме. Вы позиционируете себя как самый обаятельный гид. Вас предпочитают нанимать туристы из СНГ. Расскажите, почему СНГ, в чем особенность вашей работы и с чего начинается каждый ваш тур?

— Я бы хотел начать с того, что я вырос в России. Там же учился, закончил школу, институт, колледж, и поэтому на русском языке у меня хорошо получается довести свои мысли. И помимо этого, я хорошо знаком благодаря московскому обществу с представителями всех народов бывших стран Союза. Там я дружил с узбеками, таджиками, казахами, русскими, украинцами, белорусами. Мне легче понять, чего они хотят, что желают услышать, как они относятся к Азербайджану, и что им нужно рассказывать, чтобы они заинтересовались в нас и понимали нас.

Азербайджан — страна контрастов, она зачастую очень противоречива общественному и мировому мнению. Поэтому, когда кто-то приезжает к нам, то едет уже со стереотипным видением и предвзятостью, внедренными в их голову через СМИ разных стран. Однако зачастую гости бывают очень позитивно настроены. Одно то, что иностранец выбирает для поездки Баку, уже говорит о том, что человек хочет познакомиться поближе с этой страной, заказывает гида и задаёт свои вопросы, порой даже каверзные. В таком случае гид должен максимально дипломатично и деликатно, с юмором, стендапом ответить на вопросы, чтобы человек и ответ получил, и запомнил его, и в дальнейшем пересказывал ваши истории и комментарии уже своим друзьям.

— У Вас, наверное, есть «откатанная» программа. С чего она начинается?

— Город Баку напрямую связан с историей Девичьей башни. Девичей она стала называться уже в средневековье. Давным-давно башня именовалась башней огней, и находилась она далеко от населенного пункта. А населенным пунктом был нынешний поселок Гала (Кала), один из древнейших поселений на Абшеронском полуострове. Его возраст насчитывает более 5 тысяч лет. Караваны проходили через Балаханы в сторону Гала и оттуда шли дальше.

С Девичьей башни мы начинаем свой тур и продолжаем его по старому городу. Первый день — это ознакомительный тур по крепости. По ходу показываем все ворота, хамамы (бани), мечети, караван-сараи, основные объекты нематериально- или материально-культурного наследия ЮНЕСКО. Заканчиваем тур у Девичьей башни, совершаем променад по старому городу и выходим на бульвар.

— Сколько дней нужно, чтобы узнать Баку, Азербайджан?

— Нужно много времени, чтобы узнать Баку и Азербайджан. Но туристам рекомендуем для Баку выделить 3-4 дня. А чтобы ознакомиться с Азербайджаном — 7 дней экскурсий. Бывают поездки с ночёвкой в горах. Но при этом мы не показываем весь Азербайджан, потому что невозможно всё успеть. Если у нас по программе ознакомление с азербайджанскими городами, то мы с ночёвкой едем в Гах или Шеки. По дороге показываем Маразу, Шамаху, дальше — Исмаиллы, Габала, Шеки, Гах, Илису, водопад Рамрамай, Мамырлы. И возвращаясь обратно, тоже смотрим водопады, озёра, церкви, Киш и т.д.

— Это все Вы успеваете в течение семи дней?

— Это в течение двух дней. Проводим интересный религиозный тур по городу, также винный тур. Кстати, винный тур — самый весёлый. Туристы под конец бывают подшофе, но зато всем вкусно, все довольны и счастливы. Есть также авторские туры, тур по театру города Баку.

— Какой самый необычный тур у Вас?

— В основном все мои обычные и необычные туры направлены в сторону Шеки-Гаха, потому что там проходил «Шёлковый путь». По дороге можно встретить много деревень, городов, красивых исторических строений, которые стоит показать.

— Вы говорили, что 80% ваших клиентов — это женщины?

— Даже больше, я бы сказал 99%.

— Чем Вы их привлекаете?

— Ой, не знаю, чем именно. Я не стараюсь специального кого-то привлечь. Наверное, дело в том, что я весёлый и коммуникабельный человек. У меня нет академической манеры речи или привычного преподавательского стиля, когда гид выстраивает людей перед собой, словно студентов, и начинает рассказывать историю Азербайджана. Мои экскурсии, как правило, сопровождаются анекдотами и юмором. При этом к шуткам я отношусь осторожно и стараюсь использовать преимущественно проверенный материал. В частности, прислушиваюсь к выступлениям команд КВН — «Чёрное золото», «Парни из Баку», сборной Азербайджана. Смотрю, как они шутят, какие приёмы используют, и иногда включаю отдельные шутки в свои экскурсионные программы по Баку и другим регионам Азербайджана. На мой взгляд, хороший гид должен знать анекдоты об Азербайджане и уметь уместно использовать юмор в общении с туристами.

— Какой Ваш любимый анекдот?

— Про «Чёрное золото» — он всегда входит в рекомендации. Почему-то многие не понимают: оскорбляются, но другие получают удовольствие и шутят. Я говорю, что в Азербайджане несколько видов «чёрного золота». Давайте угадаем, какие из них вы знаете. Это интерактив такой: вопрос-ответ. Людям же интересно. Они будут думать: «Что там может быть? Ну, наверное, нефть». Да, нефть — «чёрное золото». Следующее — икра «чёрное золото». Следующее — чай «чёрное золото». Ещё что там? Наршараб — «чёрное золото». Варенье из грецкого ореха — «чёрное золото». Спрашивают туристы: «А что еще?». Я говорю: мы — тоже «чёрное золото».

Ну, их это забавляет, естественно. Я говорю: черный юмор — тоже наше «чёрное золото». К сожалению, есть определённый контингент людей, которые неправильно воспринимают этот юмор. И у нас, и в России. Но в России они больше саркастически, может, относятся. И почему они неправильно относятся? Потому, что в созвучии слова «чёрное золото» они выделяют слово «чёрное», воспринимая как «гара миллят» — чёрный народ, да. А вот про слово «золото» все забывают.

Казахи, узбеки, белорусы, украинцы в словосочетании «чёрное золото» видят слово «золото». Они нас уважают, любят, поэтому они в словосочетании «чёрное золото» видят прежде всего «золото». В то же время были такие, кто занимает определённые посты в Азербайджане, они говорят: «Что за юмор ты используешь? Что за «чёрное золото», Ты что чёрный?» Я говорю: я чёрный и что? Давайте тогда мы откажемся от Карабаха, от Карахана Талышского, которого называли Чёрным ханом, потому что у него был тёмный цвет кожи, откажемся от Каракоюнлу, от всего наследия, команды КВН «Парни из Баку», которые всегда шутили на эту тему перед Гейдаром Алиевым.

— То есть Вы заранее готовитесь к каждому вашему туру?

— У меня есть готовый тур, который я постоянно преображаю. Есть также авторские туры, к которым я заранее готовлюсь. Например, тур по бульвару. Его практически никто не проводит. Я бы сказал, мало кто проводил его. Тур начинается с красивого завтрака на берегу у мечети Биби-Эйбат. Затем люди садятся в автобус и едут в сторону Даниз Молла. Клиенты кайфуют. Даже некоторые водители пропускают гостей бесплатно. Вот такие интересные моменты бывают. Народ у нас, конечно, очень добрый, отзывчивый и гостеприимный.

— Бывает ли так, что клиенты возвращаются и ищут именно Вас?

— Конечно. И даже люди, которые уезжают, про меня рассказывают своим знакомым. И те, кто прилетают, именно меня и заказывают. А у меня ценник самый дорогой в Азербайджане.

— А сколько, если не секрет?

— На человека 100 евро. Если приезжает группа из пяти человек — 500 евро. Таких цен нет ни у кого.

— То есть у наших гидов расценки ниже?

— Гиды берут в основном где-то по 100, 150, 200 манат за всю группу.

— Какая поездка у Вас была самой продолжительной и сколько она длилась?

— 4 дня, 3 ночи. Потом возвращались в Баку, отдыхали и ехали дальше в Лянкяран. То есть, если учитывать всё, турпакет длится 7-8 дней.

— По окончании тура вы уже, наверное, сдружились с этим людьми?

— А мы с первого дня начинаем дружить. Я сам — коллекционер. У меня дома очень большая коллекция портвейнов, вин, марочных вин советского времени, царского времени. Накрываю, так сказать, поляну в коврах, всё в бутылках, такая, непринужденная натуральность. Я долгое время думал сделать какой-то хайтек-ремонт, но потом понял, что нет, пусть всё остаётся как есть. Лампы где-то горят, свечи везде поставил, древние люстры со свечами, как у нас в музее. У меня имеется огромное количество бутылок 1974 года, 1979 года, портвейны, три семёрки, портвейн Агдам. И я провожу дегустации у себя дома.

— Сколько у Вас экземпляров?

— Ну, портвейна где-то около 2700 штук осталось.

— Всё выпили?

— Ну да, было около 4000 бутылок. Пьем, дегустируем, получаем удовольствие. Еще гости сами привозят с собой в подарок. Все, кто меня знают, приезжают в Баку с подарками. Кто-то «Хеннесси» привезёт, кто-то другие напитки, казахстанский коньяк привозили несколько раз, шоколадку. Казахи без шоколада — это не казахи. Вот казахи везут в подарок конину, еду, всякие куртки, джемперы, рубашки, футболки с капюшоном.

— У Вас, наверное, уже много всего.

— Очень много вещей, на них написано: «Шымкент», «Алматы», «Астана», «Казахстан». Иногда я ношу эти вещи. Казахи — очень добродушный и гостеприимный народ. Они часто приезжают с подарками. Когда они приезжают отдыхать, им хочется, чтобы гид или сопровождающий тоже чувствовал себя частью компании, отдыхал вместе с ними и получал удовольствие от поездки. И это, на мой взгляд, очень важный момент.

— А как получилось, что Вы решили стать гидом?

— У меня юридическое образование. В своё время я проходил стажировку в посольстве Азербайджана в России, когда послом был Полад Бюльбюльоглу. Я работал там стажёром, фактически был неофициальным помощником сотрудников посольства. Часто меня просили провести для гостей посольства небольшую экскурсию. Я показывал красивое здание посольства Азербайджана в России, водил посетителей в библиотеку. Там было несколько стендов, рассказывающих об Азербайджане. За два года работы я настолько хорошо изучил библиотеку, что, наверное, прочитал всё, что там было представлено.

После этого мы могли прогуляться по небольшому скверу рядом со зданием посольства, где установлены памятники Муслиму Магомаеву и Низами Гянджеви. Об Азербайджане было, что рассказать, и постепенно я начал проводить экскурсии не только для гостей посольства, но и для азербайджанцев, приезжаюших в Россию. Мы гуляли по Москве, я показывал им Кремль, Васильевский спуск, собор Василия Блаженного.

Это было в 2007- 2009-х годах. Мне было около 20 лет. Помню, как впервые вошёл в собор Василия Блаженного именно в качестве гида. Честно говоря, мне ещё не хватало знаний, чтобы подробно рассказывать об этом месте, но само впечатление осталось в памяти до сих пор.

В России я работал также фотографом, снимал свадьбы и сопровождал мероприятия азербайджанской диаспоры. На различных мероприятиях мне доводилось фотографировать Лейлу Алиеву. У меня также сохранилось много фотографий официальных визитов Мехрибан ханум в Москву, её встреч и мероприятий с участием представителей азербайджанской диаспоры.

Благодаря работе при посольстве я познакомился со многими известными людьми, в том числе с главой компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, Аразом Агаларовым и членами его семьи. Я регулярно участвовал в различных мероприятиях, где встречал известных деятелей культуры и искусства, в том числе Таира Салахова и других представителей азербайджанской творческой интеллигенции.

— Как получилось, что Вы переехали из России в Азербайджан и начали проводить экскурсии здесь?

— Живя в России и будучи частью азербайджанской диаспоры, я всё глубже изучал историю Азербайджана. Помимо библиотеки посольства, я регулярно посещал библиотеки имени Ломоносова и Некрасова. Мне хотелось как можно лучше знать историю своей страны, чтобы уверенно и грамотно отвечать на вопросы об Азербайджане. Я также участвовал в различных исторических симпозиумах и встречах, где собирались историки, специалисты по историографии, студенты исторических и политологических направлений. Посещал мероприятия, в том числе съезды политологов, и активно высказывался по вопросам, связанным с Азербайджаном.

По моим ощущениям, такая активная позиция не нравилась некоторым представителям российских властей, в том числе сотрудникам ФСБ. Однажды меня пригласили на встречу и спросили, почему я так активно защищаю интересы Азербайджана. Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. В ходе разговора я также затронул вопрос отношения к азербайджанцам и армянам в России. Мне дали понять, что моя активность вызывает вопросы.

Потом произошла история, которая в итоге привела к моему возвращению в Азербайджан. Мой знакомый занимался туризмом. Ему предложили ознакомиться с отелем в Анталии, и мы все на 10 дней уехали на отдых ол-инклюзив в Турцию. На обратной дороге все вернулись, а мне поставили стоп. Силовики посадили меня в «обезьянник» в аэропорту и без объяснения причин сообщили, что мне запрещён въезд в Россию. Меня депортировали, как я считаю, из-за того, что я активно отстаивал национальные интересы Азербайджана и поддерживал политику своей страны. Но я не мог молчать, когда слышал неправду.

При этом за 12 лет жизни в России я практически начал забывать азербайджанский язык. Но выступления общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева помогли мне не только сохранить связь с родным языком, но и лучше понять национальные интересы Азербайджана, его политический курс и направление развития страны.

Поэтому, когда я сегодня перехожу на азербайджанский язык, мне проще выражаться в юридической или политической терминологии. Мой словарный запас в этой сфере во многом сформировался благодаря выступлениям и текстам президента. В своё время я знал его интервью практически наизусть, и это было для меня предметом особой гордости. На политические и общественные вопросы, которые мне задавали в России или уже здесь, во время экскурсий, я старался отвечать, опираясь на его высказывания и цитаты. Сегодня я передаю этот опыт молодым гидам. Веду курсы при Ассоциации туристических гидов Азербайджана при поддержке Государственного агентства по туризму.

Один из вопросов, который часто интересует начинающих специалистов, — как отвечать на сложные и провокационные вопросы политического характера, которых во время экскурсий возникает немало. Для этого у меня есть отдельные занятия, посвящённые анализу интервью и выступлений президента. Мы разбираем его беседы с зарубежными журналистами, в том числе французскими, американскими и российскими, а также выступления по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Изучаем и его недавние обращения, в которых, на мой взгляд, отражены основные положения нынешнего политического курса Азербайджана.

Мы не просто слушаем эти выступления, а подробно обсуждаем сказанное, обращаем внимание на формулировки, контекст и смысл высказываний. Важно научиться понимать не только буквальное содержание слов, но и политический контекст, в котором они произносятся.

Молодые гиды нередко признаются, что раньше не задумывались о таком подходе к анализу выступлений. А когда мы начинаем разбирать их подробнее, у них словно открывается новое понимание услышанного. Они начинают замечать детали, сопоставлять факты и лучше понимать, как объяснять туристам сложные вопросы, связанные с Азербайджаном.

— Вы и сейчас цитируете президента в своей практике?

— Постоянно, во всех экскурсиях. Постоянно спрашивают: «А какие у вас отношения сейчас с Ираном, Арменией, Турцией, Россией? «. Туристы только этим и интересуются. Многим не интересно, что находится в Старом городе, во Дворце Ширваншахов или в Музее Ковра. Они постоянно задают каверзные вопросы о политике, религии. Поэтому, чтобы им было интереснее, иногда политизируешь чуть-чуть. Например, заходим в Музей ковра, я говорю: «У нас есть понятие ковровой дипломатии» и начинаю рассказывать. Рассказываю, что такое ковровая операция. В истории Азербайджана описано, когда ковры стелили вокруг Старого города, заваливали керосином и зажигали. Ковер с керосином горит долго. Таким образом в старину создавали огненный щит вокруг крепостных стен. И таких историй много. Людям интересно послушать не только про то, что преподносит обычный гид в Музее ковра, что очень скучно.

Я рассказываю туристам, что легенда о летающем ковре могла возникнуть в Азербайджане. Через Баку проходили караваны, а сам город известен сильными ветрами. Порывы ветра могли поднимать ковры, перевозимые вместе с другими товарами, и уносить их. Местные жители могли обыгрывать такие случаи в шутках, а со временем подобные истории превратились в легенды. А где ещё летать коврам?

Есть и другая часть этой истории. Арабские путешественники, возвращаясь домой, рассказывали детям необычные истории о дальних странах. Так, в сказочных сюжетах могли появиться летающий ковёр и волшебная лампа Аладдина, которую связывают с древними зороастрийскими традициями.

Возвращаясь к теме политики, скажу, что, когда наш президент даёт какое-то интервью, я сразу это записываю себе. Также разбираю интервью помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. У него очень интересные тезисные постулаты, что позволяет нам, гидам, использовать его слова. Это очень важный момент. И во многом в этих интервью есть ответы на все вопросы.

— Получается, что Вы заложили основу политического туризма?

— Можно сказать, да. Я политически подкованный гид. Были такие туристы, например, у PASHA Travel, которые меняли гида три раза. Этот по истории ничего не знает, другой не разбирается в политике. И уже из компании звонят мне, просят поработать с гостями, говорят: «Вы сможете?» Отвечаю: могу, но у меня такая цена за услуги.

Даже, когда ко мне приезжают высокопоставленные гости, в том числе генералы, я должен не только отвечать на их вопросы, но и уметь их удивлять, поддерживать интерес. Важно сохранять баланс между юмором и серьёзностью: когда речь идёт о политике и роли Азербайджана в регионе, я меняю тон и выражение лица, чтобы мои слова воспринимались серьёзно. А потом можно снова разрядить обстановку шуткой или тостом. Главное — чувствовать грань и вовремя переключаться. И обязательно нужно будет вернуть туристов обратно в экскурсию, в тур, в пьянку, чтобы они могли расслабиться и вернуться к себе без груза информации, в лёгком состоянии.