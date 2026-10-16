Великобритания опасается, что США смогут отключить ее военную спутниковую связь, если между странами возникнут политические разногласия, сообщает The Telegraph.

Британские власти решили проверить планы по передаче американской компании Lockheed Martin контракта стоимостью до £2 млрд на создание спутников Skynet. Опасения усилились после сообщений об ограничении доступа Украины к Starlink.

Один из источников газеты в оборонной промышленности предупредил, что зависимость от американских технологий может стать проблемой во время кризиса.

«Нетрудно представить ситуацию, когда возникнет противостояние вокруг Фолклендских островов, нам понадобится Skynet, а американцы скажут нет», – заявил он.

Теневой министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж потребовал гарантий полного контроля над системой.

«На фоне сообщений об ограничении Илоном Маском доступа Украины к Starlink Великобритания должна обладать полным суверенитетом в вопросах военного управления этой системой», — заявил он.

Независимый военный аналитик Фрэнсис Тьюза также предупредил о рисках зависимости от американских технологий.

«Если вы отдадите этот контракт американской компании, боюсь, это означает, что у спутников останется зависимость от США, а значит, их смогут отключить», – сказал он.

Возможная сделка вызывает споры и из-за последствий для британской промышленности. Airbus, которая сейчас производит спутники Skynet, предупреждает, что потеря контракта может поставить под угрозу до 3 тыс. рабочих мест. Lockheed Martin предлагает построить завод за £85 млн на северо-востоке Англии, рассчитывая создать около 500 рабочих мест.