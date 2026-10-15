Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года.

«Нашей важнейшей повесткой считаю подписание и ратификацию соглашения о мире с Азербайджаном. Я лично для себя поставил задачу, конкретный график — до 2031 года достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Что тут сказать? Данное заявление выглядит не как обещание ускорить мирный процесс, а как попытка растянуть его на неопределённо долгий срок. Ведь ранее армянское руководство убеждало общественность, что ускорению переговоров и подписанию документа должны способствовать парламентские выборы в Армении. Выборы состоялись, партия «Гражданский договор» одержала победу и получила политический мандат, на который сама ссылалась в контексте мирной повестки.

Казалось бы, теперь у Еревана есть все возможности перейти от заявлений к конкретным решениям и ускорить заключение мира с Азербайджаном. Однако вместо чётких сроков и последовательных шагов навстречу Баку мы слышим рассуждения о горизонте вплоть до 2031 года. Возникает закономерный вопрос: если мир действительно является приоритетом армянского правительства, зачем заранее отодвигать его достижение на годы вперёд?

Подобная риторика создаёт впечатление, что Ереван вновь пытается выиграть время, сохраняя пространство для политического манёвра. Азербайджану же нужны не очередные обещания и отдалённые ориентиры, а конкретные действия, выполнение достигнутых договорённостей и готовность окончательно урегулировать оставшиеся вопросы. В противном случае разговоры о мире рискуют превратиться в бесконечный переговорный процесс, в котором сроки постоянно переносятся, а реальный результат снова откладывается.

При этом также стоит напомнить о том, что Армения до сих пор не устранила главное препятствие на пути к полноценному и устойчивому миру — положения своей Конституции, которые Баку обоснованно считает несовместимыми с принципом территориальной целостности Азербайджана. Речь прежде всего идёт о ссылке в преамбуле Конституции РА на Декларацию о независимости 1990 года, в которой содержится отсылка к совместному решению Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года об объединении Армении и Нагорного Карабаха.

Азербайджан обоснованно указывает, что такая конституционная отсылка сохраняет юридическую основу для территориальных претензий, даже если нынешнее армянское руководство заявляет об отказе от них. Поэтому без устранения этого противоречия и предоставления чётких гарантий уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана заявления Еревана о мирных намерениях будут оставаться предметом серьёзных вопросов.

Как видим, перед нами еще одно доказательство того, что руководство Армении готово много и красиво говорить о важности мира между нашими странами, при этом не предпринимая достаточного числа усилий для ускорения данного процесса. Особенно показательно, что всё это происходит после важного шага, сделанного в Вашингтоне, где стороны уже согласовали и подписали мирный документ.

Казалось бы, достигнутые договорённости должны были стать для официального Еревана не поводом растягивать процесс на годы, а стимулом к решительным действиям по окончательному урегулированию отношений с Азербайджаном. После вашингтонской встречи от армянского руководства логично было ожидать ускорения практических шагов, направленных на закрепление мира, устранение существующих противоречий и выполнение взятых обязательств.

Однако заявления Пашиняна о сроках до 2031 года создают впечатление, что даже достигнутые договорённости не становятся для Еревана основанием действовать быстрее и переходить от дипломатических формулировок к конкретным решениям.

На этом фоне особого внимания заслуживают заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные в ходе 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Глава нашего государства напомнил, что Азербайджан предложил Армении мир и уже чуть более года живёт в условиях мира, а в ходе Отечественной войны 2020 года освободил на поле боя более 300 городов и сёл, изгнав армянские оккупационные силы со своих захваченных территорий. При этом в течение последующих трёх лет Баку пытался добиться полного восстановления своего суверенитета мирным путём, тогда как Ереван, по словам Алиева, использовал прекращение огня для восстановления военного потенциала и при поддержке новых западных покровителей вновь напал на Азербайджан.

Эта хронология наглядно напоминает, что армянское руководство не спешило добровольно отказываться от оккупации и до последнего пыталось сохранить контроль над частью азербайджанской территории. Поэтому заявление Никола Пашиняна о том, что на подписание и ратификацию мирного соглашения может потребоваться время до 2031 года, вызывает закономерные вопросы. Проще говоря, от Еревана следовало бы ожидать решительных шагов к окончательному миру, а не новых отдалённых сроков, которые лишь усиливают сомнения в готовности армянского руководства оперативно выполнить взятые обязательства.