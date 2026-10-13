Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от западных партнеров предупреждения о запуске российских баллистических ракет, которые поразили гражданскую инфраструктуру украинской столицы.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя последние российские удары по территории Украины.

«Был и довольно подлый удар баллистикой по Киеву — пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров», — сообщил Зеленский.

По его словам, разведывательная информация о запусках российских баллистических ракет имеет критическое значение для защиты населения.

«Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из наиболее критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждения о баллистике есть», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также сообщил, что с вечера Россия применила против Украины более 100 средств поражения, включая реактивные беспилотники, барражирующие боеприпасы и баллистические ракеты.

По его данным, в результате удара по жилому дому в Харькове погибли четыре человека, еще 41 получил ранения.

Кроме того, президент Украины заявил, что Киев в течение двух суток после объявления президентом США прекращения огня в энергетической сфере воздерживался от ударов по российским нефтеперерабатывающим и энергетическим объектам. При этом, по его словам, Россия продолжила атаки на украинскую инфраструктуру, нанеся удары по 19 регионам страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к взаимным шагам по деэскалации, однако для прекращения ударов необходимо усилить давление на Россию.