Американская спутниковая система Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей и не может использоваться для наступательных военных операций, заявил глава SpaceX Илон Маск.

«Системы Starshield находятся в собственности и под контролем правительства США. Любые ограничения по скорости или использованию устанавливаются ВС США и, в конечном счете, президентом США. Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и управляемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными целями, (она) не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании», – написал Маск в соцсети X в ответ на сообщение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова об ограничениях скорости Starlink и Starshield.

14 октября, 22:45 Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о восстановлении работы спутниковой связи Starlink на скорости до 160 км/ч.

«Полное снятие ограничения скорости Starshield теперь критически важно для обороны Украины», — заявил Федоров и поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Маска восстановить полноценную работу Starlink, предупредив, что перебои со спутниковой связью могут привести к человеческим жертвам.