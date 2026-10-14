Страховщики и инвесторы пересматривают риски работы с украинскими портами после недавних атак на коммерческие суда у берегов Румынии и Болгарии, сообщает Politico.

«Страховщики и инвесторы взвешивают риски и стоимость продолжения работы с украинскими портами», – отмечает издание.

По его данным, за последние дни у побережья Румынии и Болгарии, в том числе в экономической зоне Болгарии, были атакованы пять коммерческих судов.

При этом Politico признает, что установить, кто именно нанес тот или иной удар, достаточно сложно.

«Ситуация в Черном море остается весьма опасной, поскольку удары наносятся с обеих сторон», – цитирует издание неназванного представителя европейской транспортной компании.

Издание также отмечает, что морской трафик украинского зерна «резко упал из-за рисков безопасности».

Часть зерна Украина и ЕС пытаются перевозить по Дунаю, однако возможности этого маршрута серьезно ограничены. Из-за сильной летней засухи уровень воды в реке остается рекордно низким.

Politico отмечает, что сухопутные перевозки зерна, в свою очередь, могут вновь обострить отношения Украины с соседними странами. В 2022–2023 годах значительная часть украинского зерна вместо дальнейшей отправки транзитом оставалась на рынках соседних стран ЕС. Это приводило к затовариванию и создавало проблемы для местных аграриев.