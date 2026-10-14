Президент Украины Владимир Зеленский призвал Илона Маска восстановить полноценную работу Starlink, так как перебои со спутниковой связью могут привести к человеческим жертвам.
«Когда скорость Starlink падает – понятно, что происходит; если его выключают — это их решение», – заявил Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану, комментируя ограничения скорости Starlink, введенные компанией Маска.
Он обратился к Маску и назвал происходящее «большой ошибкой», которая может привести к человеческим жертвам.
«Из-за этого решения гибнут люди? Конечно, люди будут гибнуть. Если атаки будут продолжаться, а Starlink не будет работать – это, безусловно, не поможет», – отметил президент Украины.
Зеленский выразил надежду, что сбои связаны с ошибкой, и попросил восстановить полноценную работу спутниковой связи.
«Возможно, какая-нибудь серьезная техническая проблема, не знаю, – но мы просим включить его снова. Думаю, это было бы честно и справедливо – как в отношениях между партнерами», – добавил он.