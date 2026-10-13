На пленарном заседании Милли Меджлиса утвердили соглашение с Молодёжной организацией Движения неприсоединения (ДН) о размещении её секретариата в Азербайджане.

Как сообщает Minval, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе в первом чтении.

Документ предусматривает утверждение Соглашения о стране пребывания секретариата Молодёжной организации Движения неприсоединения, подписанного 10 сентября 2026 года в Баку между правительством Азербайджана и организацией.

Законопроект подготовлен с учётом пункта 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджана, определяющего полномочия Милли Меджлиса в сфере утверждения международных договоров.

Размещение секретариата в Азербайджане направлено на обеспечение деятельности Молодёжной организации Движения неприсоединения. При этом представленный законопроект касается именно утверждения соглашения о статусе секретариата в принимающей стране, а не создания новой организации.

Движение неприсоединения объединяет государства, придерживающиеся принципа неприсоединения к военно-политическим блокам. Азербайджан председательствовал в Движении в 2019–2023 годах.