В случае нападения на одну из стран НАТО альянс готов не только отразить атаку, но и уничтожить военную инфраструктуру, обеспечивающую действия противника.

Об этом заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности.

«Если противник решит продолжить атаку или задействовать резервы, мы разрушим систему ведения боевых действий, направленную против нас. Это касается не только самих атакующих сил, но и всего, что обеспечивает, поддерживает и контролирует эти силы», — подчеркнул генерал.

Гринкевич представил стратегию НАТО, основанную на трех этапах: блокировании первоначальной атаки, сдерживании дальнейшего наступления и, при необходимости, разгроме сил противника.

«Если кто-то окажется настолько глуп, чтобы напасть на нас, мы будем сражаться. Мы остановим атаку и лишим противника возможности достичь своих целей», — заявил он.

По словам генерала, НАТО остается оборонительным альянсом, однако готово к немедленному военному ответу на нападение на любого из 32 членов организации.

«Если на нас нападут, мы готовы вступить в бой уже сегодня ночью», — подчеркнул Гринкевич.

Заявления прозвучали на фоне обострения отношений России и НАТО, взаимных обвинений в провокациях и предупреждений Москвы о возможном применении ядерного оружия в случае угрозы Калининградской области.