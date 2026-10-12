Сообщения о том, что в результате регулярных ракетных и дроновых ударов в Киеве имеют место перебои с электричеством, отоплением или водоснабжением, разлетелись по всем ведущим мировым СМИ. Безусловно, главная вина в том ужасе, в который превратилась ныне жизнь киевлян, лежит на России, которая жаждет превратить украинскую столицу в территорию, непригодную для проживания. Но тут нужно признать и то, что от решений киевской городской администрации также зависит, смогут ли миллионы людей пережить зиму в собственных домах, будет ли работать канализация, сохранят ли тепло больницы и школы, насколько быстро критическая инфраструктура восстановится после российских ударов.

В таких условиях недостаточно ссылаться на войну, обвинять центральную власть или перечислять уже установленные генераторы. Необходимо ответить на главный вопрос: что город сделал заранее, чтобы последствия неизбежных атак оказались не столь разрушительными? Именно в этой плоскости следует рассматривать претензии президента Украины Владимира Зеленского к мэру Киева Виталию Кличко и подготовке столицы к нынешнему зимнему сезону.

Да, у Киева действительно сложнейшая инфраструктура, а российские удары создают угрозы, которые невозможно полностью устранить усилиями одной городской администрации. Однако война началась не вчера. Полномасштабное вторжение продолжается с февраля 2022 года, и у столичных властей было несколько лет, чтобы пересмотреть прежние подходы к теплоснабжению, водоснабжению и энергетической устойчивости. Поэтому главный предмет критики — не сам факт уязвимости города перед российскими атаками, а то, насколько последовательно и своевременно эту уязвимость пытались уменьшить.

Стоит также напомнить, что Кличко возглавляет Киев с 2014 года. Это означает, что значительная часть нынешних проблем украинской столицы формировалась и до полномасштабной войны, когда у городской власти было больше возможностей планировать ремонт, обновлять сети и последовательно менять инфраструктуру. Разумеется, невозможно возложить на одного мэра ответственность за каждый изношенный трубопровод, каждую аварию или каждое последствие российского обстрела. Но также неправильно считать, что многолетнее руководство городом не предполагает ответственности за состояние его коммунального хозяйства. Война не отменяет эту ответственность. Напротив, она делает её значительно более высокой.

Один из главных вопросов — развитие распределённой энергетики. После первых массированных атак на украинскую энергосистему стало очевидно, что зависимость крупных городов от централизованных источников тепла и электричества создаёт дополнительные риски. Повреждение одного крупного объекта или магистрали способно затронуть сразу целые районы. Поэтому резервные источники питания, локальные электростанции и автономные решения для котельных и насосных станций должны были стать не второстепенным направлением, а одним из главных приоритетов городской политики.

Однако представленные самой киевской властью цифры показывают, насколько непростым оказалось выполнение этой задачи. В этой связи напомню, что в ноябре 2025 года сообщалось о начале монтажа мощных когенерационных установок со специальными защитными сооружениями общей сметной стоимостью около 10,5 млрд грн. Первые объекты, согласно тогдашним планам, должны были заработать уже в декабре. Но к лету 2026 года масштабы фактически созданных мощностей оставались значительно скромнее первоначальных ориентиров.

16 июня Кличко сообщил, что в Киеве построены объекты распределённой когенерации общей мощностью около 60 МВт, а ещё более 100 МВт находятся в работе. В августе исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Пётр Пантелеев отчитывался уже о 65 МВт когенерационных установок и более чем 16 МВт дизельных электростанций. Целевой показатель в 200 МВт, согласно заявлениям городской администрации, планировалось обеспечить до конца года.

На деле же фактическая судьба значительной части контрактов 2025 года остаётся непрозрачной: из-за задержек с поставками и бюрократических проволочек обещанные станции с защитными сооружениями массово появляются с огромным опозданием относительно первоначальных графиков. Но это ещё не всё. Ещё один аргумент в пользу серьёзных вопросов к планированию — история Комплексного плана устойчивости столицы.

В марте текущего года его стоимость оценивалась примерно в 67,5 млрд грн. После пересмотра приоритетов и оценки реальных финансовых возможностей сумма волшебным образом сократилась почти вдвое — до 37 млрд грн. Об этом Кличко сообщил после доклада на заседании Совета национальной безопасности и обороны 5 августа. Естественно, что возник ряд вопросов. Почему первоначальная версия оказалась настолько далека от реалистичной оценки? И почему полноценная детализация потребовалась уже после утверждения масштабного плана?

Очевидно же, что разница между 67,5 млрд и 37 млрд грн — это не просто бухгалтерская корректировка. Она показывает, насколько существенно могут расходиться первоначальные амбиции и реальные возможности их воплощения. В обычное время такая ситуация вызвала бы вопросы к качеству планирования. Во время войны, когда от своевременности выполнения работ зависит устойчивость теплоснабжения и водоснабжения, цена просчётов становится намного выше.

При этом ссылка на нехватку государственного финансирования не освобождает городскую администрацию от обязанности своевременно готовить проекты, определять приоритеты и обеспечивать готовность тех объектов, которые находятся в её компетенции. В конечном счёте жители столицы Украины оценивают не то, насколько убедительно чиновники объяснили причины задержки, а то, работает ли система в момент отключения электричества.

Особенно наглядно цена запоздалых решений проявляется в системе водоснабжения. Электричество необходимо не только для освещения квартир или работы лифтов. Без надёжного питания насосных станций вода может перестать поступать в дома, а проблемы с канализацией способны быстро превратиться в санитарный кризис. Дело в том, что зимой 2025–2026 годов «Киевводоканал» заключал прямые договоры на поставку дизель-генераторов, в том числе контракт на 243,41 млн грн с ООО «Далгакиран компрессор Украина», со сроками выполнения до конца февраля 2026 года. Если закупка оборудования, предназначенного для защиты критической инфраструктуры, растягивается на период, когда самые тяжёлые испытания уже наступили, возникает вполне закономерный вопрос: почему необходимые решения не были приняты раньше?

На этом фоне особенно болезненно воспринимается повышение платы за воду и водоотведение. С 25 сентября 2026 года для населения Киева действует тариф 63,79 грн за кубометр вместо прежних 30,384 грн. Решение о переходе к новому тарифу Киевсовет поддержал 3 сентября, а соответствующее распоряжение КГГА было подписано 21 сентября. При этом звучат обвинения в адрес руководства «Киевводоканала» и связанных с ним деловых структур, в том числе в связи с распределением контрактов и влиянием бывших представителей политической элиты.

Украинские СМИ указывают на то, что главным акционером «Киевводоканала» является «Киевэнергохолдинг», которым владеет фирма Artio Global Investors (Лондон), официально принадлежащая Винграновскому Андрею Николаевичу — зятю Сергея Лёвочкина. Тому самому, который также пристроил своего зятя руководителем «Киевгаза». Коим Винграновский, по данным украинских СМИ, уже пятый год «управляет» с дачи Лёвочкина в Монако.

Так что дополнительную прибыль от этого решения Киевского горсовета получили Винграновский и Лёвочкин. Очевидно же, что ситуация с влиянием Сергея Лёвочкина в Украине выглядит не просто парадоксальной, а по-настоящему шокирующей. Человек, который в 2010–2014 годах возглавлял Администрацию президента Виктора Януковича, до сих пор продолжает оставаться заметной фигурой украинской политики и бизнеса.

Такая ситуация вряд ли была бы возможна без, мягко говоря, политического попустительства со стороны Виталия Кличко, который с 2014 года возглавляет Киев и обладает значительным влиянием на работу Киевсовета. Поэтому вопросы о том, кому выгодны принятые решения, неизбежно адресуются и мэру столицы Украины. Ведь именно городская власть Киева несёт ответственность за прозрачность тарифной политики и защиту интересов киевлян.

Да, продолжающаяся более четырёх с половиной лет полномасштабная российско-украинская война не может служить универсальным оправданием за провалы тех или иных чиновников в Украине. В данном конкретном случае Кличко и его команда имели возможность извлечь уроки из предыдущих зим, изменить приоритеты и подготовить системы к новым форс-мажорным обстоятельствам. Более того, учитывая то, что Кличко руководит Киевом уже 12 лет, отвечать за состояние столицы Украины он должен не только в пределах последнего отопительного сезона. Вопрос заключается не в том, способен ли мэр лично остановить российские ракеты. Очевидно, что нет. Вопрос в том, сделали ли он и его команда всё возможное, чтобы после очередного удара киевляне не оставались без базовых коммунальных услуг. И тут к Кличко есть очень много вопросов. Причём далеко не только у президента Украины Владимира Зеленского.