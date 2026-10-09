Еще в 2022 году на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде в контексте обмеления Каспийского моря я предложил создать специальные экспертные группы для выявления причин обмеления и определения мер по предотвращению дальнейшего снижения уровня моря. Прошедшие годы подтвердили актуальность этой инициативы. Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«Нам необходимо перейти от общего обсуждения проблемы к созданию постоянно действующего механизма сотрудничества и контроля за выполнением принятых решений», — сказал глава государства, подчеркнув необходимость определить прежде всего весь комплекс факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, и иметь объективную научную оценку дальнейшего развития ситуации.

Алиев заметил, что снижение уровня Каспия связано не только с климатическими изменениями. По его словам, одной из главных причин является сокращение речного стока и антропогенные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Вместе с тем глава государства отметил необходимость оценивать возможные долгосрочные последствия происходящих изменений и уже сегодня учитывать их при принятии решений. Он подчеркнул, что такой подход позволит своевременно принимать необходимые меры и минимизировать последствия дальнейшего снижения уровня моря.