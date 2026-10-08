Казахстанская компания проявляет интерес к восстановлению участков железной дороги в Армении, ведущих к границам с Азербайджаном и Турцией. Об этом 8 октября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

По его словам, речь идет об участках в районе Ерасха и Ахурика.

«Я знаю, что казахстанская компания выражает интерес к восстановлению участков железных дорог на участках в Ерасхе и Ахурике», — заявил Пашинян.

Он также сообщил, что вопрос восстановления железнодорожных участков будет обсуждаться с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым во время его визита в Армению на следующей неделе.