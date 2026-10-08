Глава РЖД Олег Белозеров посетит Армению на следующей неделе, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, в ходе визита планируется рабочее обсуждение вопросов развития железнодорожной инфраструктуры Армении. В частности, стороны намерены обсудить возможное строительство и восстановление железнодорожных участков в направлениях Карса и Нахчывана, а также дальнейшую судьбу концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва не получала от Еревана официального обращения о прекращении концессионного соглашения.

Пашинян, в свою очередь, заявлял, что армянское правительство располагает инструментами и обоснованием для расторжения концессионного соглашения, однако вопрос, по его словам, находится в политической плоскости.