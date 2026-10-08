7 октября Азербайджан посетила делегация Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности во главе с директором центра полковником Гинтисом Казокасом.

Как сообщает представительство Азербайджана при НАТО, в состав делегации также вошел специалист отдела образования, подготовки и учений центра лейтенант Зафер Башер.

В рамках визита представители провели встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел Азербайджана, Министерства энергетики и других государственных структур.

В ходе переговоров обсуждались вопросы партнерства Азербайджана с НАТО, энергетической безопасности, перспективы проведения совместных исследований в этой области, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.