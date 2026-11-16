Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможных встреч Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и других его контактах на саммите АТЭС в Китае, а также прокомментировал переговоры по Украине и отношения с Европой.

По словам Пескова, у Путина и Трампа есть планы по важным встречам, поэтому согласование их двусторонних контактов занимает столько времени. Точное время возможной встречи пока неизвестно, рассматривается несколько вариантов. При этом Москве предпочтительнее формат, который позволит лидерам спокойно поговорить в течение часа.

Песков также прокомментировал перспективу трехстороннего саммита России, Китая и США. Он назвал такую встречу не имеющей аналогов и отметил, что две из трех стран рассматривают многополярность как основу мироустройства. Повестка саммита уже согласована, хотя отдельные вопросы могут уточняться по ходу подготовки.

Говоря о саммите АТЭС в Китае, представитель Кремля подчеркнул важность всех запланированных встреч Путина. Он не исключил, что российский президент сможет пообщаться с премьер-министром Японии в кулуарах мероприятия. Возможную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном Песков также не исключил, если тот примет участие в саммите.

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал слова Трампа о том, что Россия действует на Украине мягко, согласившись с американским президентом: «есть куда жестче».

Песков также заявил, что Россия не хочет, чтобы кто-либо решал ее судьбу, и сама не намерена вмешиваться в судьбы других стран.

Комментируя высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, представитель Кремля заявил, что у него «нет слов», добавив, что ее по-прежнему рассматривают в качестве переговорщика от Европы.