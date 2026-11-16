Президент России Владимир Путин на переговорах в Анкоридже увидел компромиссные элементы в предложении США по урегулированию войны в Украине и заявил о готовности Москвы принять его, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«(Специальный посланник президента США Стив) Уиткофф подробно излагал инициативу (американского президента Дональда) Трампа. И когда мы прибыли в Анкоридж и сели уже за стол переговоров, президенты и мы с (помощником российского лидера по международным делам) Юрием Ушаковым, и (госсекретарь США) Марко Рубио с Уиткоффом. И Владимир Владимирович (Путин) сказал: «Вот приезжал к нам Стивен и привез предложение. Я прежде, чем реагировать, хочу, чтобы была полная ясность». И он как человек предельно пунктуальный зачитал – пункт за пунктом – то, что привозил Уиткофф. Смотрел на него и говорил: «Стивен, я правильно этот пункт изложил? Перехожу к следующему», – рассказал Лавров в интервью ТАСС и ВГТРК.

По словам министра, после этого Путин отметил, что некоторые положения американской инициативы носят компромиссный характер, однако Москва принимает предложение США, поскольку прочные договоренности всегда в той или иной степени предполагают компромиссы.

Лавров также прокомментировал последующие споры о том, была ли достигнута договоренность между сторонами.