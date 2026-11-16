Министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан обсудили безопасность в Черном море и выполнение договоренностей между лидерами двух стран, сообщает глава украинского МИД.
Встреча министров состоялась в Брюсселе на полях Второй министерской встречи по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности.
«Я подчеркнул важную роль Турции как крупной черноморской державы и ключевого посредника в мирном процессе. Мы также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших государств Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, усилия по деэскалации ситуации в Черном море, а также двустороннего сотрудничества и развития торговли после вступления в силу Соглашения о свободной торговле», – написал Сибига в своем Telegram-канале.