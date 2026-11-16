Министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан обсудили безопасность в Черном море и выполнение договоренностей между лидерами двух стран, сообщает глава украинского МИД.

Встреча министров состоялась в Брюсселе на полях Второй министерской встречи по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности.