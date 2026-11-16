Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские страны неоднократно упускали возможность сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине, в том числе еще в 2014 году.

«Европа многократно имела шанс сыграть посредническую роль, начиная с февраля 2014 года, когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем и оппозицией», – отметил Лавров в интервью ТАСС и ВГТРК.

Российский министр перечислил и другие случаи, когда европейские представители могли бы внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

«Все знаем, чем это завершилось», – добавил он.

Лавров также напомнил, что в 2014 году Польшу в качестве гаранта соглашения представлял нынешний глава МИД страны Радослав Сикорский. По словам российского министра, они встретились несколько дней назад в Абу-Даби на международном форуме по вопросам мира и безопасности.