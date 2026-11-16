Французские военные тайно находятся в Украине как минимум с лета 2026 года. Об этом сообщает RFI со ссылкой на источники.

«Париж никогда не подтверждал присутствие французских военных на украинской земле. Однако, по словам нескольких собеседников RFI, французская военная поддержка играет активную роль в стране, по крайней мере, с лета 2026 года», — утверждается в материале.

По данным радиостанции, речь идет о миссии под названием «Воля». В материале сообщается, что французские военнослужащие занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием военной техники.