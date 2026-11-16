Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Кроме того, он намерен обсудить с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином Украину, Иран, возможность ядерного разоружения и экономические вопросы в рамках трехсторонних переговоров.

Американский лидер также не исключил возможности встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, однако не уточнил, когда и где она могла бы состояться.