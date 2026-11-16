Власти США впервые за 35 лет раскрыли обозначение новой ядерной авиабомбы – B94, которая предназначена для поражения глубоко расположенных подземных бункеров, сообщает портал The War Zone (TWZ).

«Комитет сената по ассигнованиям раскрыл первое за десятилетия полностью новое обозначение для свободнопадающей ядерной авиабомбы. Какой именно будет бомба B94, еще предстоит подтвердить. Единственным известным на данный момент вооружением, подходящим под это общее описание, является противобункерная система доставки ядерного оружия воздушного базирования (NDS-A)», – пишет издание.

По оценке TWZ, разработка нового боеприпаса связана с тем, что потенциальные противники США все активнее переносят важнейшие военные и ядерные объекты под землю. Речь идет о модернизации командных пунктов, строительстве новых ракетных шахт и бункеров, а также создании подземной инфраструктуры в разных странах.

Обозначение B94 впервые появилось в пояснительной записке комитета к законопроекту о финансировании Министерства энергетики США на 2027 финансовый год. На соответствующую программу планируют дополнительно выделить $77,108 млн, отмечает портал.

TWZ называет появление нового индекса знаковым событием: после распада СССР и закрытия проекта бомбы B90 в 1991 году Вашингтон не присваивал новых обозначений свободнопадающим ядерным авиабомбам, ограничиваясь модернизацией боеприпасов времен холодной войны.