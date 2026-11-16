Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал президенту Финляндии Александеру Стуббу не ограничиваться заявлениями о ситуации вокруг Украины, а предпринять конкретные шаги для ее урегулирования.

Лавров вспомнил разговор со Стуббом, который состоялся на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам российского министра, финский президент тогда выразил обеспокоенность ходом событий.

«Надо что-то делать, мы идем неправильной дорогой, все это нас заведет куда нам не надо, добром не кончится», – передал Лавров слова Стубба в интервью для ТАСС и ВГТРК. «Я говорю, слушай, если у тебя такие есть ощущения, сделайте что-то серьезное, не просто заявляйте, что Украина умрет за нас, но мы тем самым защитим свои ценности», – рассказал глава российского МИД.

Кроме того, Лавров напомнил Стуббу и другие его прежние высказывания, которые тот делал «на потребу другой части общественного мнения в Европе».

