Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt прибудет на Ближний Восток 16 ноября, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, корабль «в ближайшие сутки присоединится к двум другим авианосцам на Ближнем Востоке».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон воздерживается от более жестких действий в отношении Ирана по просьбе ряда стран региона, в том числе Саудовской Аравии. Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не видит «необходимости в военных действиях» против Ирана. По его словам, американская сторона считает, что Исламской Республике уже нанесен серьезный экономический ущерб.