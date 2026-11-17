Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал спор о принадлежности оставшейся части Донбасса главным препятствием для завершения войны между Россией и Украиной по итогам переговоров в ОАЭ.

«Спор вокруг оставшейся части Донбасса остается главным препятствием для завершения войны», – сказал Фидан в интервью Anadolu.

По словам министра, Россия настаивает на передаче ей оставшейся части Донбасса, которую считает своей территорией. Этот вопрос остается одной из главных причин продолжения войны, подчеркнул он.

«По российской оценке, речь идет о 11–12% территории, а по украинской – о 18% оставшейся части региона. Сейчас обсуждаются вопросы, не связанные с этой территорией», – отметил Фидан.

Глава турецкого МИД также заявил, что в случае заключения мирного соглашения необходимо четко определить линию соприкосновения между Россией и Украиной. По его словам, ключевое значение при ее согласовании имеет именно Донбасс.