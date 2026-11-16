Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно развитие отношений Баку и Брюсселя, а также региональную повестку.
«Был рад встрече со специальным представителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Магдаленой Гроно с целью обсуждения партнерства Азербайджан-ЕС, повестки сотрудничества, а также ключевых региональных и международных процессов. Мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетическую безопасность, развитие транспортных и логистических связей, а также региональную стабильность», – написал Гаджиев в соцсети X.
Pleased to meet Ms. Magdalena Grono, @EUSR_SCCiG
EUSR for the South Caucasus and the crisis in Georgia, to discuss the Azerbaijan-EU partnership, its evolving agenda of cooperation, and key regional and international developments. We exchanged views on advancing cooperation in areas of mutual interest, including energy security, connectivity and regional stability.
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026