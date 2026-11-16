Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности провести в Берлине новые переговоры с участием украинской, американской и европейской делегаций, чтобы согласовать дальнейшие шаги по завершению войны.

«Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины», — заявил президент в своем обращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, в понедельник состоялся очередной раунд переговоров на уровне команд. Американскую сторону представляли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвовавшие в разговоре онлайн.

Европейская делегация впервые была представлена в полном составе. В переговорах участвовали представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

Зеленский назвал разговор непростым, но сообщил, что стороны договорились встретиться в Берлине в рамках «Коалиции желающих» и выработать конкретные совместные шаги в переговорном процессе.