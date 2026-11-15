Замедлившаяся работа терминалов Starshield мешает украинским дронам своевременно перехватывать российские «Шахеды». Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Россияне целятся по подстанциям «Шахедами». И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины», – заявил Зеленский.

По его словам, из-за этих ограничений украинские беспилотники-перехватчики теряют связь с операторами при скорости около 161 км/ч. Это мешает им эффективно преследовать российские реактивные беспилотники типа «Шахед».

Он сообщил, что за последнюю неделю российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов.

Удары пришлись по энергетической инфраструктуре Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областей. Кроме того, российские войска атаковали железнодорожные объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Запорожье. Под обстрелами оказались Донецкая и Киевская области. В результате атак пострадали 16 человек.

Зеленский выразил надежду, что ограничения удастся снять до начала зимнего сезона, подчеркнув, что от этого зависит защита людей и энергетической инфраструктуры Украины.

«Есть поручения командам МИД, Минобороны, Офиса президента Украины работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно», – отметил он.

Украинский президент также призвал международных партнеров продолжать поддержку Киева.