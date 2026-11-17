Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с лидерами ядерных держав, чтобы не допустить глобальной катастрофы и предотвратить применение ядерного оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер.

«Президент общается с лидерами ядерных держав о том, как избежать армагеддона и не допустить уничтожения человечества», – подчеркнул дипломат.

По словам Уитакера, Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал, что делает вопросы стратегической стабильности и предотвращения ядерной войны особенно важными.