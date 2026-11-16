Турция намерена играть активную роль в развитии транспортных коридоров, связывающих Европу, Черноморский регион, Кавказ и Центральную Азию, заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью Anadolu.

По его словам, центральная роль Турции в обеспечении транспортной связанности признается всеми сторонами, поэтому Анкара должна брать на себя соответствующую ответственность, предлагать решения и добиваться их реализации.

Фидан также отметил важность согласованного развития крупных транспортных инициатив. Речь идет о Среднем коридоре, проекте «Дорога развития», инициативе Трех морей и европейской программе Global Gateway. По мнению министра, их продвижение должно способствовать международной стабильности и процветанию.

Отдельное внимание глава турецкого МИД уделил безопасности в Черном море. Он подчеркнул, что ключевое значение здесь имеет участие самих стран региона, а также особо отметил роль Конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через турецкие проливы.

Говоря о сотрудничестве с Евросоюзом, Фидан заявил, что объединение возможностей и опыта Турции и стран ЕС в рамках общего стратегического подхода придаст новый импульс экономическим связям и будет отвечать интересам обеих сторон.

Он также подтвердил готовность Анкары оставаться надежным партнером в реализации конкретных долгосрочных проектов по развитию транспортной связанности.