Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы не сообщали ему о возможной работе на китайскую разведку женщины, связанной с Дженсеном Хуангом, и сам он не считает ее шпионкой.

«Я об этом не слышал. Нет, я не уверен, что она шпионка. Обычно бывает так, что, если в страну приезжает красивая женщина из Китая, то сразу говорят, что она шпионка. Я вообще не уверен, что она шпионка», – сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях по линии АСЕАН и АТЭС.

Американский лидер также опроверг сообщения СМИ о том, что госсекретарь Марко Рубио якобы рассказал ему о причастности женщины к шпионажу. При этом Трамп пообещал выяснить, связана ли она с китайской разведкой.

Кроме того, Трамп сообщил, что не возражал бы против возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia. Он также не исключил, что может обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином отставку Хуанга во время встречи на полях саммита АТЭС.

На прошлой неделе исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что Минюст и ФБР не обвиняли эту женщину в работе на китайскую разведку.