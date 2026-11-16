Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые ограничения на поставки ИИ-чипов и серверов в зарубежные дата-центры, чтобы не допустить обхода американского экспортного контроля через удаленный доступ к вычислительным мощностям, сообщает TechCrunch.

«Этот новый контроль является логичным продолжением уже действующих ограничений», — говорится в предварительном постановлении Министерства торговли США.

В документе также отмечается, что новые меры должны лишить компании из стран, вызывающих обеспокоенность Вашингтона, возможности использовать американские полупроводники для создания передовых моделей сверхинтеллекта (SI).

Согласно новым правилам, компаниям потребуется получать лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ИИ-чипов и серверов в дата-центры по всему миру, если те могут предоставлять вычислительные мощности компаниям из Китая или других стран, на которые распространяются американские ограничения.

Новые требования затронут в том числе компании из группы D:5 – перечня стран, в отношении которых действуют американские торговые ограничения. В него входят Китай, Россия, Иран, Северная Корея и еще 18 государств.

США уже требуют от производителей получать лицензии на поставку ИИ-чипов компаниям, зарегистрированным в этих странах или принадлежащим их резидентам.

Новые меры готовятся спустя несколько дней после ухода со своего поста сооснователя Nvidia Дженсена Хуанга на фоне скандала вокруг предполагаемой китайской шпионки, связанной с одним из клиентов компании.

По данным TechCrunch, американские власти также добиваются внесения этого клиента – компании Megaspeed – в специальный список организаций, в отношении которых действуют ограничения. Как утверждается, Вашингтон подозревает ее в закупке тысяч чипов Nvidia для предоставления вычислительных мощностей китайским компаниям в обход действующих экспортных правил.