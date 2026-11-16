Украина и Венгрия готовят встречу президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадяра, рассчитывая наполнить двусторонние отношения новыми совместными проектами, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«3 декабря мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Венгрией. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными, взаимовыгодными проектами», – написал Сибига в соцсетях.

Министр сообщил, что провел переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Стороны договорились использовать «положительный импульс» в отношениях двух стран и совместно подготовить встречу лидеров, которая должна состояться до конца ноября.

По словам Сибиги, Украина и Венгрия пересмотрели двустороннюю повестку и определили наиболее актуальные вопросы для сотрудничества. Среди них – инфраструктура, транспортное сообщение, торговля, энергетика, права национальных меньшинств, региональная безопасность и вступление Украины в Евросоюз.