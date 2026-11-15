Иран сохранил от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. ракет, которыми Тегеран сможет атаковать цели США и их союзников в случае возобновления полномасштабной войны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Эти оценки расходятся с заявлениями президента США Дональда Трампа и других представителей его администрации о практически полном уничтожении военного потенциала Исламской Республики.

По данным издания, Иран продолжает пополнять ракетный арсенал, хотя и не такими темпами, как до начала войны. Для этого Тегеран в основном использует ранее накопленные компоненты. Кроме того, у страны остаются значительные запасы беспилотников и ракет малой дальности.

Бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Симона Лидин отметила, что даже минимальная оценка в 1,5 тыс. ракет означает восстановление более половины довоенного арсенала Ирана. Восстановление запасов стало одним из факторов, которые администрация Трампа учитывает при обсуждении возможного возобновления ударов по Исламской Республике.

Вместе с тем эти цифры остаются приблизительными: Тегеран не раскрывает данные о своих запасах, использует вооружение разных производителей и хранит компоненты на подземных объектах. Однако, как отмечают американские официальные лица, Иран по-прежнему располагает значительным ракетным арсеналом.

Как пишет WSJ, Тегеран также повысил эффективность ударов по целям на Ближнем Востоке благодаря развитию разведки, систем целеуказания и тактики совместного применения ракет и беспилотников. В этом Ирану помогают союзники, в том числе Россия.

По оценкам экспертов, Москва передает Тегерану разведывательные данные, спутниковые снимки, технологии и военный опыт. Кроме того, сообщается о возможной передаче модифицированных беспилотников «Шахед» и переносных зенитных ракетных комплексов.